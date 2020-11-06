خطيب جمعة الكوفة : السيد مقتدى الصدر يستنكر الاساءات للنبي محمد (ص)

2020/11/06 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ نقل خطيب جمعة الكوفة هادي الدنيناوي، استنكار وغضب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من التعديات والاساءات للنبي محمد (ص).واشار خطيب جمعة الكوفة ، الى وجود اسباب لاستمرار تلك التعديات والاساءات ، قسم منها يتعلق بمن هم خارج الاسلام بالغرب، والقسم الثاني يتعلق بمن هم داخل الاسلام والمحسوبين على الدين الاسلامي ./انتهى

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