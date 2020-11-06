ارتفاع جديد بعدد إصابات كورونا في ذي قار العراق

2020/11/06 | 16:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الجمعة، بأن المحافظة سجّلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي....

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