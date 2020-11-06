انتشار أمني في ساحة التحرير وسط بغداد تحسبا من عودة الإحتجاجات

2020/11/06 | 16:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شهدت ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وسط العاصمة بغداد يوم الجمعة انتشاراً أمنياً كثيفاً خشية من تجمهر المتظاهرين وعودة الإحتجاجات الى سابق عهدها مرة أُخرى.

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