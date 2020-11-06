العراق يسجل 3568 إصابة جديدة و69 وفاة بكورونا

2020/11/06 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 3568 إصابة جديدة، فضلا عن تماثل 3060 حالة جديدة للشفاء و69 حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا.

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