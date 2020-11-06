وزير العمل يفتتح مجمَّع الأكشاك العصرية في الأنبار

2020/11/06 | 16:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الجمعة، مجمَّع الأكشاك العصرية في محافظة الأنبار.وقال الركابي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا المجمع الذي انشأته الوزارة للباحثين عن العمل يضم 200 كشك، تم بناؤها على مساحة (7858) متراً مربعاً”.وأشار الى ان “مساحة الكشك الواحد تبلغ 15 …

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