الاقتصاد الأمريكي يُضيف وظائف بأكثر من التوقعات..ومعدل البطالة يتراجع لـ6.9%

2020/11/06 | 16:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف بأكثر من التوقعات لسوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.9 بالمائة.

وأعلنت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 638 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 672 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يضيف نحو 595 ألف وظيفة لسوق العمل خلال نفس الفترة.فيما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.9 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 7.9 بالمائة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.7 بالمائة بنهاية الشهر الماضي.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة بلغت 0.3 بالمائة إلى 61.7 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 92.36.

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