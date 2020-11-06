الفيسبوك يحذف حسابات في 8 دول بعضها للاخوان

2020/11/06 | 17:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شبكة "فيسبوك" اليوم الجمعة عن حذفها آلاف الحسابات والصفحات المدارة من مختلف أنحاء العالم بتهمة ممارستها "سلوكا زائفا منسقا".

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