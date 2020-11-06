التعادل السلبي يحسم لقاء القاسمخ واربيل

2020/11/06 | 17:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} تعادل فريق القاسم مع أربيل سلبياً في ختام الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز .

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