العراق يسجل 3568 إصابة و69 وفاة جديدة بـ

2020/11/06 | 17:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح مجمل الإصابات 493139.وأعلنت "الصحة" وفاة 69 مصابا جديدا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11244 حالة، بحسب بيان اليوم الجمعة.وتم شفاء 3060 حالة من الفيروس، …

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