المباشرة بتوسعة جسور منطقة باب بغداد وسط كربلاء

2020/11/06 | 17:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء المباشرة بتنفيذ مشروع بتعريض جسري منطقة باب بغداد على نهر الحسينية.وقال المهندس المشرف على المشروع حسنين علي لـ/المعلومة/، أن “كوادر التنفيذ المباشر في كربلاء وبإشراف مديرية الطرق والجسور شرعت بتوسعة جسري منطقة باب بغداد على نهر الحسينية من الجهة اليمنى لكل جسر بعرض ٥ متر، وبطول لجانب الدخول ١١ متر ونصف المتر، وجانب الخروج ١٢ متر ونصف المتر”.واضاف علي ان “المشروع يهدف الى فك الاختناقات المرورية التي تشهدها هذه المنطقة التي تقع عليها العديد من الاحياء السكنية”، مبينا ان كلفة المشروع الاجمالية تبلغ ٢٤٠ مليون، ومن المؤمل اكماله في غضون ٤ اشهر.انتهى/25

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