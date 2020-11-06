وزير الدفاع يصل الى باريس

2020/11/06 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون اليوم الى باريس في زيارة لفرنسا .وجرى للوزير / حسب بيان للوزارة / استقبال رسمي من قبل وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي.وتهدف هذه الزيارة إلى تقوية أواصر التعاون بين العراق وفرنسا في مجال التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وبحث التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية./انتهى3

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