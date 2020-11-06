صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 474 المسجلة اليوم بكورونا

2020/11/06 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 474 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 283 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 474 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

201 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 43 حالة

قطاع البلديات الاول 27 حالة

قطاع الشعب 24 حالة

قطاع الاستقلال 15 حالة .





قطاع الاعظمية 37 حالة

قطاع النهروان 35 حالة

قطاع بغداد جديدة 76 حالة

قطاع بلديات الثاني 14 حالة

قطاع الصدر 12 حالة

191 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 24 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع

الاعظمية 11 حالة محلة 323, 314, 316

الشعب 17 حالة محلة 317, 337

331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,

البلديات 7 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 ,

شارع فلسطين 12 حالة محلة 505, 503 , 506 , ,502 , 504

الامين 8 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743

بغداد جديدة 7 حالات محلة 701

, 709 706 , 704

الزعفرانية 49 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964

الزراعي , 949 , 955 , اربع شوارع , 964 , 960 , 962 , 961,

زيونة 4 حالات , 716 , , 712, 710

المدائن 13 حالة , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية

الكرادة 8 حالات محلة 903, 905

905 , , 906 , 909 ,

حي تونس 3 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 6 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية حالتين محلة 323 , 320 ,

الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205

الغدير حالة واحدة محلة 706

حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305

الفحامة حالة واحدة

واضاف الساعدي، انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 63373 توفي منهم 1369 للاسف فيما اكتسب الشفاء 57263 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4741”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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