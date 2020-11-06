الكاظمي يوجه بإيقاف الإجراءات المتخذة على ثانوية العقيدة

2020/11/06 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف الإجراءات المتخذة على ثانوية العقيدة.

المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أكد ان الكاظمي وجه الجهات ذات العلاقة كافة، بإيقاف الإجراءات المتخذة على ثانوية العقيدة للبنات وكلية بغداد للبنات ومتوسطة دجلة وروضة الشقائق، لحين إيجاد البديل الملائم.

وأشار إلى أن هذا التوجيه جاء خلال جلسة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين، المنعقدة بتاريخ الثالث من تشرين الثاني الحالي.

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