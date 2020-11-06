عاجل | الصحة: تسجيل 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3060 حالة و69 وفاة

2020/11/06 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

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الصحة: تسجيل 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3060 حالة و69 وفاة

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