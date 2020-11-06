بعد توقف مشروع ميناء الفاو.. الأعرجي: هناك أياد خفية تعمل على الإضرار بالعراق

2020/11/06 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

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علق نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، على توقف مشروع ميناء الفاو الكبير.

واعتبر الأعرجي تراجع شركة دايو الكورية عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، ومقتل مديرها التنفيذي، دليلين جليين على وجود أياد خفية تعمل على الإضرار بالعراق، وذلك لأهمية هذا المشروع اقتصاديا وتضرر مصالح بعض الدول في حال إتمامه، واصفا توكيل المنتفعين به بالأغبياء للحيلولة دون إكماله.

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