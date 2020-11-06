2020/11/06 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في ائتلاف النصر، عقيل

الرديني، الجمعة، أن إجراءات المنافذ

الحدودية والمطارات التي طُبقت في

مناطق وسط وجنوب العراق، لم نشهدها في

إقليم كردستان.

وقال الرديني، إن "إقليم كردستان لا

يزال غير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بائتلاف العبادي: إجراءات المنافذ والمطارات المطبقة بالوسط والجنوب لم نشهدها في كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بائتلاف العبادي: إجراءات المنافذ والمطارات المطبقة بالوسط والجنوب لم نشهدها في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).