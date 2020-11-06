غيوم... تملأ الأفق... - محمد الحنفي

2020/11/06 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي تحجب عنا...النجوم...كل أشكال...القمر...من أول الشهر...إلى آخره...تلك الغيوم...التملأ الأفق...كل الليل...حتى الصباح...كل النهار...حتى المساء...فلا نستمتع...بضوء القمر...بأشعة الشمس...بدفء الإنسان...فينا...في واقعنا...°°°°°°والغيوم التي...تملأ الأفق...في واقعنا...ممارسة للتضليل...في واقعنا...في واقع الشعب ......





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