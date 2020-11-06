معمرة يونانية نموذج من أمهات الماضي - عبد السلام الزغيبي

2020/11/06 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي قلم/ عبدالسلام الزغيبي حين قرأت خبر رحيل "كاترينا كارنارو" المعمرة الأكبر في اليونان، عن عمر يناهز 115 عاماً٬عزمت على معرفة قصة حياتها علني أجد شيء جديد يروي ظمئي لمعرفة الخيوط السرية الكامنة خلف هذه الأعوام المديدة.



تصفحت عدة مواقع يونانية باللغة اليونانية والإنجليزية، وعثرت على قصة حياتها٬ إضافة إلى حوار أجري معها قبل سنوات.



السيدة كاترينا، ليس مجرد امرأة يونان ......





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