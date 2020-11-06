كيف نظر فْريدْ هَاليدايْ للعربِ والمسلمين - حكمت الحاج

2020/11/06 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج معجمٌ صغيرٌ لأكاذيبَ كبيرةٍ..(أهدي هذا المقال الى صديقي الدكتور أصيل الشابي)على الرغم من أن فريد هاليداي، وهو من أبرز رموز اليسار البريطاني، كان قد تبنى قضايا عربية كثيرة، وله دراسات وكتب شهيرة عن إيران وأفغانستان واليمن وشبه الجزيرة العربية، وكان بعضها أثناء الحرب الباردة، ضمن أدبيات معارضة أبناء المنطقة إلى وقت قريب، فإن زيارته إلى بغداد والتي حدثت أواخر الثمانينيات، حيث أنشأ وبعض رفاقه ......





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