الشرق الأوسط إنْ فاز بايدن!

2020/11/06 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا وصل بايدن الى البيت الأبيض، فإنّ سلوك الإدارة الأميركية تجاه النظام السوري، لن تكون إلّا تجسيداً لذاك النهج الذي وحّد القوى الأميركية حول "قانون قيصر"- فارس خشان

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