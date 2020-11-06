2020/11/06 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98 في المئة من الأصوات.

وحصل بايدن على 49.5 في المئة من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتا بعد فرز 89 في المئة من إجمالي الأصوات، بينما حصل ترامب على 49.4 في المئة من الأصوات بواقع 3,289,725.

وبذلك يتقدم بايدن بواقع 5 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يقلب الطاولة على ترامب في بنسلفانيا.. ويتقدم بـ 5 آلاف صوت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يقلب الطاولة على ترامب في بنسلفانيا.. ويتقدم بـ 5 آلاف صوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).