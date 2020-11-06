2020/11/06 | 17:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أوضحت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، حقيقة الفيديو الذي ظهر فيه شخص يعنّف طفله بطريقة وحشية وتصويره بواسطة شخص معه في المنزل.



وقال المتحدث باسم القيادة العميد فؤاد الفهد في تصريح خص به "ناس"، اليوم (6 تشرين الثاني 2020)، إن "المعلومات الأولية عن الحادثة تشير إلى أن زوجين انفصلا وأصبحت الحضانة للأم، وبعد فترة سلمت الأم طفليها إلى دار رعاية الأيتام في الناصرية بسبب تردي وضعها المادي، ولبث الطفلان أربعة أشهر في الدار".

وأضاف، أن "أم الطفلين وشقيقها حضروا للدار بمعية طليقها الذي يسكن في البصرة لغرض استلام طفليه لرعايتهما، وتمت عملية الاستلام بمحضر أصولي".

وتابع، أن "قيادة شرطة ذي قار تتواصل مع الجهات المعنية في البصرة لغرض تحديد محل سكن والد الطفلين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ولفت إلى أن "مديرة دار رعاية الأيتام أبلغت الشرطة بأن الطفلين كانا عنيفين، وقد سرقوا سكاكين من المطبخ وعثر عليها داخل غرفهم في الدار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار تتحدث لـ ’ناس’ عن ملابسات تعنيف ’وحشي’ تعرض له طفل من قبل والده) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار تتحدث لـ ’ناس’ عن ملابسات تعنيف ’وحشي’ تعرض له طفل من قبل والده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).