2020/11/06 | 17:20 - المصدر: سفن سكاي

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تعادل فريقا نفط البصرة والحدود بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما بملعب الفيحاء في البصرة ضمن الجولة الثالثة لدوري كرة القدم

رصيد نفط البصرة ارتفع الى نقطتين من تعادله مع الطلبة والحدود وخسارته امام الجوية 1-2 بينما بلغ رصيد الحدود 3 نقاط بتسجيله التعادل الثالث تواليا بعد تعادله مع الكهرباء بهدفين والميناء سلبيا.

وبدأ الحدود التسجيل في الدقيقة 16 عبر لاعبه محمد عباس وادرك نفط البصرة التعادل 38 من ركلة جزاء سجلها أحمد فرحان.

تعادل القاسم واربيل

وفي ملعب الكفل تعادل فريقا القاسم واربيل بلا أهداف في مباراة اخرى ضمن الجولة الثالثة ارتفع فيها رصيد القاسم الى نقطتين من تعادلين وخسارة اما اربيل فرفع رصيده الى 5 نقاط من فوزه على امانة بغداد وتعادله مع زاخو والقاسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعادل نفط البصرة والحدود بهدف واحد..



وتعادل القاسم واربيل سلبيا 7 SKY TV.

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