الموقف الوبائي: أكثر من 3560 إصابة وعشرات الوفيات

2020/11/06 | 17:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة بحسب الموقف الذي تابعه "ألترا عراق"، 3568 إصابة جديدة بالفيروس، فيما سجلت 3060 حالة شفاء، وبلغ عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 69 حالة وفاة.

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