الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأفضل من التوقعات للشهر الماضي

2020/11/06 | 17:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، ازدياد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بـ638 ألف وظيفة في تشرين الأول.

وذكر التقرير الذي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بعد تسجيل 661 مليون وظيفة في أيلول والتي تم تعديلها إلى 672 ألفا ازدادت هذه الوظائف بـ638 ألف وظيفة في تشرين الأول".

وذكر التقرير "تراجع معدل البطالة الشهر الماضي إلى 6.9%، مقابل التوقعات عند 7.7%، وكانت معدلات البطالة قد هبطت إلى 7.9% في أيلول الماضي".

المصدر (سي أن بي سي)

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