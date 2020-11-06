غوغل تستخدم مواد معادة التدوير في تصنيع كل منتجاتها حفاظا على البيئة

2020/11/06 | 17:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت شركة “غوغل” أنها حقَّقت أحد أهدافها قبل الموعد، فكل منتجاتها الجديدة مصممة باستخدام مواد معادة التدوير، وفقاً لمهندس الأنظمة المستدامة في الشركة، ديفيد بورن.

وفقاً للشركة، فإن الغطاء الخلفي لهاتف بكسل 5 مصنوع من الألومنيوم معاد التدوير بنسبة 100%، ومنتج Nest Audio الجديد مصنوع بنسبة 70% من البلاستيك معاد التدوير، وستحمل الغطاء المستدام المصنوع من النسيج الذي رأيناه في Nest Mini العام الماضي.



وفي جهاز منظم الحرارة Nest، سيصنع الجزء الذي يتم تثبيته في الحائط من البلاستيك المعاد التدوير الذي سبق استهلاكه، بحسب ما ذكر موقع “theverge”.

​وقال بورن في بيان: “إن تركيز غوغل على تضمين المواد المعادة التدوير في تصميم الأجهزة لا يدعم فقط التزاماتنا تجاه الاستدامة، لكنه يمكن شركاءنا في سلسلة التوريد من الاستثمار بثقة في تطوير هذه الأنواع من المواد، لكي يمكن لشركات أخرى في صناعة إلكترونيات المستهلك استعمالها أيضاً”.

وقالت غوغل، في سبتمبر/أيلول، إنها ستجعل عملياتها خالية من الكربون بحلول 2030، وأنها اشترت ما يكفي لتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسبَّبت فيها الشركة منذ تأسيسها في 1998.



وقد كانت الشركة متعادلة من حيث انبعاثات الكربون منذ 2007، فالانبعاثات التي تولدها نتيجةً لحرق الوقود الأحفوري تعوضها باستثماراتها في الطاقة المستدامة ومبادرات أخرى.



وقالت الشركة اليوم إنها ستستمر في “إبقاء جميع عمليات شحن المنتجات التي تصنعها الشركة من وإلى العملاء المباشرين محايدة كربونياً بنسبة 100%”.انتهى 25

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