تمطر السماء صخورا والمحيطات حمم بركانية

2020/11/06 | 17:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {خمنوعات: الفرات نيوز} اكتشف علماء كوكبا جديدا غريبا، حيث تمطر السماء صخورا وتتكون المحيطات من حمم بركانية، وفق ما ذكرت شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية، الجمعة.

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