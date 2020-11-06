محدث..بايدن يزيح ترامب من صدارة بنسلفانيا مع استمرار فرز الأصوات

2020/11/06 | 17:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلب المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على منافسه دونالد ترامب في ولايتي "بنسلفانيا" و"جورجيا"، ليقترب أكثر وأكثر من حسم السباق الرئاسي، مع اقتراب انتهاء

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