ثنائية الكرخ على الديوانية ترد على تكريم العنكوشي

2020/11/06 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشفت أنباء صحفية أمس الخميس ، أن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي قد وعد لاعبي فريق الديوانية بتكريم أي لاعب مبلغ (400 ) دولار في حالة التسجيل بمرمى الكرخ.

وذكر مصدر مقرب من نادي الكرخ في حديث لـ (بغداد اليوم) إن:" نهاية المباراة شهدت فوز الكرخ على الديوانية 2- صفر، ليحرم هذا الفوز لاعبي الديوانية من التكريم".

واضاف:" ورداً على تكريم العنكوشي، فأن ادارة الكرخ تعتزم تكريم كل لاعب سجل هدفا في اللقاء مبلغ 500 دولار، وبذلك فأن مهند كريم وعمر عبد الرحمن سيحصلان على 500 دولار لكل منهما".

وكانت المباراة قد انتهت 2- صفر لصالح الكرخ، سجل للفائز مهند كريم في الدقيقة 58، وعمر عبد الرحمن عند الدقيقة 60.

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