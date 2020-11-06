بطاقتان حمراويتان .. وفوز كرخي على الديوانية في الممتاز

2020/11/06 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الكرخ بكرة القدم اليوم الجمعة (6 تشرين الثاني 2020)، فوزا ثمينا على الديوانية 2- صفر مع بطاقتين حمراويتين للفريق الخاسر ، في لقاء جرى على ملعب كربلاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم):" منذ بداية أحداث الشوط الاول اكدت دقائقه الاولى بأن الكرخ كان عازما على التسجيل من خلال الضغط المتواصل والتنويع في الهجوم من الاطراف مرة ومن الوسط مرة أخرى واثمر ذلك عن مجابهة الديوانية لهذا الضغط باللعب الخشن وكانت نتائجه طرد مدافع الديوانية محمد سعيد بعد حصوله على الكارت الاصفر عند الدقيقة 5، ومن ثم آخر لنفس اللاعب ليتعرض لعملية الطرد في الدقيقة 8، ليكمل الديوانية المباراة بشكل مبكر بنقص عددي جعل الكرخ يلعب بأكثر حرية ومواصلة ضغطه ليتحمل دفاع الديوانية وحارسه مهدي هاشم التهديد الكرخي وانقاذ شباكه من الاهتزاز حتى نهاية الشوط الاول الذي لم يشهد فرص فعلية للديوانية وخروج الفريقين بنتيجة بالتعادل السلبي".

واضاف:" بداية الشوط الثاني شهدت افضلية للديوانية، اختفت بعد 5 دقائق، ليعلن مهند كريم عن هدف التقدم الاول للكرخ في الدقيقة 58، وبعد دقيقتين أضاف الكرخ هدفا ثانيا جاء بواسطة عمر عبد الرحمن،وشهدت الدقيقة 88 طرد لاعب آخر من الديوانية كانت من نصيب حسين جاسم، وثالثة لحمود مشعان من الديوانية ايضا، لينتهي اللقاء بفوز الكرخ 2-صفر.

وكانت الجولة الثالثة قد افتتحت الاربعاء بفوز النجف على السماوة والكهرباء على الميناء، وأستكملت الجولة أمس الخميس بتعادل زاخو والشرطة، وفوز الزوراء على الطلبة والجوية على الصناعات.

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