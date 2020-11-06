رحلات داخلية واخرى اقليمية للخطوط الجوية غدا السبت

2020/11/06 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد السبت 7 تشرين الثاني الحالي .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : الرحلات الداخلية ستكون لكل من البصرة و اربيل والسليمانية والنجف ، والاقليمية لكل من بيروت والقاهرة وعمان ودبي وطهران واسطنبول ./انتهى3

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