التعادل السلبي يحسم لقاء القاسم واربيل

2020/11/06 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /حسم التعادل السلبي مباراة القاسم وضيفه اربيل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الكفل.ولم ترتق المباراة للمستوى المطلوب مع وجود بعض المحاولات الخجولة اخطرها تسديدة شيركو كريم لمصلحة اربيل .



وبهذا التعادل يصبح رصيد القاسم نقطتان فيما بلغ رصيد اربيل خمس نقاط.



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