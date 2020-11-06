الكرخ وبغداد يحققان المطلوب

2020/11/06 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /خطف فريق أمانة بغداد فوزا ثمينا من مضيفه فريق النفط في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الصناعة بهدف دون رد.الهدف الوحيد جاء بتوقيع اللاعب جبار كريم في الدقيقة ٨٩.



المباراة كانت هادئة وغابت اللمحات الفنية بعد أن أوقف دفاع أمانة بغداد خطورة لاعب النفط محمد داود، وحاول وليد كريم من رأسية لم تكن بالتركيز المطلوب.وتعرض لاعب أمانة بغداد المحترف صامويل قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.في الشوط الثاني أغلقت المباراة ولعب الطرفان على أخطاء المدافعين واستمر التحفظ حتى الدقيقة ٨٩ من المباراة حيث احتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها جبار كريم هدف المباراة الوحيد لتنتهي بفوز أمانة بغداد بهدف دون رد.ورفع أمانة بغداد رصيده للنقطة الثالثة وتجمد رصيد النفط عند النقطة الرابعة.وفي المباراة الثانية حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي.



سجل للحدود محمد عباس دقيقة ١٦ وعادل لنفط البصرة احمد فرحان دقيقة ٣٦ من ركلة جزاءبدأ الحدود المباراة ضاغطا وهدد مرمى نفط البصرة برأسية منار طه امام المرمى انقذها الحارس وسجل الهدف محمد عباس للحدود بعد مضي ١٥ دقيقة من المباراة لكن نفط البصرة حصل على ركلة جزاء نجح من خلالها احمد فرحان ليعدل الكفة في الدقيقة ٣٦.



لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.



في الشوط الثاني حاول نفط البصرة عن طريق باسم علي إنقاذها المدافع اشرف مالك في اخر لحظة امام الشباك، ورد اللاعب حسين نجم ابعدها الحارس، وكاد أن يسجل للحدود منار طه لولا العارضة ردت الكرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.ورفع الحدود رصيده للنقطة الثالثة فيما أصبح رصيد نفط البصرة نقطتين.وتألق الكرخ في مباراة الجولة الثالثة وحصد فوزا مهما من مضيفه الديوانية في المباراة التي أقيمت في ملعب كربلاء الدولي.وسجل للكرخ الهدف الاول مهند كريم دقيقة 58 وسجل الثاني عمر عبد الرحمن دقيقة 60.



بدء المباراة كان خشنا فتعرض لاعب الديوانية محمد سعيد للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراء ليعقد المهمة على فريقه ورغم النقص العددي الا انه حافظ على التعادل السلبي مع بعض المحاولات الخجولة.



في الشوط الثاني تمكن فريق الكرخ من فك شفرة دفاع الديوانية وسجل اللاعب مهند كريم الهدف الاول في الدقيقة ٥٨ من المباراة بعد أن استغل هجمة منظمة ليسجل منها الهدف الاول وبعد مرور دقيقتين فقط من هجمة مرتدة تمكن الكرخ من إضافة هدف ثاني بقدم اللاعب عمر عبد الرحمن، وأضاع للديوانية فلاح عبد الكريم فرصة بعد تسديدة علت العارضة لتنتهي المباراة بفوز الكرخ بهدفين نظيفين.



ورفع الكرخ رصيده للنقطة الخامسة فيما تجمد رصيد الديوانية عند النقطة الرابعة.



وشهدت المباراة طرد لاعبين من الديوانية ./انتهى

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