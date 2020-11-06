جو بايدن يقلب نتيجة بنسلفانيا.. ويتقدم في ولاية جورجيا/موسع

2020/11/06 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98 %من الأصوات.وحصل بايدن / حسب سكاي نيوز / على 49.5 % من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتا، بينما حصل ترامب على 49.4 %من الأصوات بواقع 3,289,725.وبذلك يتقدم بايدن بواقع 5 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.وكانت 6 أصوات فقط تفصل المرشح الديمقراطي للحصول على 270 صوتا المطلوبة لحسم سباق البيت الأبيض والفوز بالرئاسة.وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن متقدم على ترامب بـ1096 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة، بعد ان قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم، حيث لجورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي كفيلة بإيصال بايدن للرقم الذهبي وكسبه السباق الانتخابي في حال فاز بها مع الحفاظ على أريزونا أو الانتصار في نيفادا.وفي ولاية نيفادا، بات بايدن متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا./انتهى3

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