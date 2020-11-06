2020/11/06 | 17:34 - المصدر: العربي الجديد

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العراق يقترب من نصف مليون إصابة وأكثر من 11 ألف وفاة بفيروس كورونا

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يقترب من نصف مليون إصابة وأكثر من 11 ألف وفاة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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