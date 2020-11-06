بدء موسم الامطار من الاسبوع المقبل تليها موجة شتوية باردة في العراق

2020/11/06 | 17:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الجمعة بدء موسم تساقط الامطار في العراق اعتباراً من بداية الاسبوع المقبل تليها موجة شتوية باردة إيذاناً ببدء فصل الشتاء في البلاد.

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