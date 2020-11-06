رئيس الديوانية ينتقد حكم مباراة فريقه امام الكرخ

2020/11/06 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…انتقد رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، حكم مباراة فريقه امام الكرخ والتي انتهت بفوز الاخير 2-0 ضمن الدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال العنكوشي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ان “الحكم سيء لا يستحق ادارة مباراة فرق شعبية”.

واضاف “عتب كبير على التطبيعية بسبب اختيار هكذا نموذج سيء دمر طموح فريق محترم وسنقوم بتغيير كبير في الفريق والبقاء للافضل”.

يذكر ان حكم المواجهة طرد لاعبين من الديوانية.



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