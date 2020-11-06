2020/11/06 | 17:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرب النائب عن محافظة ميسان علي

سعدون اللامي، الجمعة، من قرار مجلس

الوزراء الذي يخفض الدعم إلى الفلاح

العراقي بنسبة (٣٥ %) بعد ماكان (٥٠ %).

وقال اللامي، في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، ا

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