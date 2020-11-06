انقاذ فتى بعملية معقدة في مستشفى الجملة العصبية

2020/11/06 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مستشفى الجملة العصبية، اليوم الجمعة، عن نجاح فريق طبي بإنقاذ فتى بأجراء عملية معقدة لرفع تشوه دماغي شرياني وريدي وايقاف نزف بتجاويف الدماغ وتحت ام العنكبوتية عبر جهاز الميكروسكوب.

وقال مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي وليد خالد الحيالي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المستشفى استقبلت فتى بعمر 15 عاما يعاني من الام شديدة في الرقبة والرأس وتشوش الوعي” مبينا انه “بعد اجراء الفحوصات السريرية والاشعاعية تبين ان الفتى يعاني من نزف تحت ام العنكبوتية ونزف في تجاويف الدماغ جراء تشوه ولادي دماغي شرياني وريدي”،

واضاف الحيالي انه ” تم اجراء عملية معقدة خاصة له عبر جهاز المايكروسكوب وانقاذ الفتى”، لافتا الى انه “تم خلال العملية ايقاف النزف ورفع التشوه الدماغي الشرياني وتكللت العملية بالنجاح”.

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