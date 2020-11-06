التراجع في نسبة البطالة يفوق التوقعات في الولايات المتحدة

2020/11/06 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6,9 بالمئة في شهر أكتوبر، وفق ما ذكرت وزارة العمل الجمعة، وهو تراجع أكبر من المتوقع بعد الانتخابات الأميركية التي لم تحسم نتيجتها بعد.

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