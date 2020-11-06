بنسلفانيا.. بايدن يقلب النتيجة ويتقدم على ترمب بـنحو 5 الاف صوت

2020/11/06 | 17:51 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترمب بنحو 5 الاف صوت بعد فرز 98 في المئة من الأصوات.

وبحسب نتائج فرز الاصوات في الولاية فقد حصل بايدن على 49.5% من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتا بعد فرز 89 في المئة من إجمالي الأصوات، بينما حصل ترامب على 49.4% في المئة من الأصوات بواقع 3,289,725.

وبذلك يتقدم بايدن بواقع 5 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

وتفصل 6 أصوات فقط المرشح الديمقراطي للحصول على 270 صوتا المطلوبة لحسم سباق البيت الأبيض والفوز بالرئاسة.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن متقدم على ترامب بـ1096 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة، بعد ان قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم، حيث لجورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي كفيلة بإيصال بايدن للرقم الذهبي وكسبه السباق الانتخابي في حال فاز بها مع الحفاظ على أريزونا أو الانتصار في نيفادا.

وفي ولاية نيفادا، بات بايدن متقدما على ترامب في نيفادا بـ11438 صوتا.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في عدد من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

ا.ح

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