بايدن يقلب نتيجة بنسلفانيا.. ويتقدم بـ 5 آلاف صوت

2020/11/06 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98 في المئة من الأصوات.

وحصل بايدن على 49.5 في المئة من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتا بعد فرز 89 في المئة من إجمالي الأصوات، بينما حصل ترامب على 49.4 في المئة من الأصوات بواقع 3,289,725".

وبذلك يتقدم بايدن بواقع 5 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتا في المجمع الانتخابي".

وكانت 6 أصوات فقط تفصل المرشح الديمقراطي للحصول على 270 صوتا المطلوبة لحسم سباق البيت الأبيض والفوز بالرئاسة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بايدن متقدم على ترامب بـ1096 صوتا في ولاية جورجيا الحاسمة، بعد ان قلب الطاولة وعوض تأخره إلى تقدم، حيث لجورجيا 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي كفيلة بإيصال بايدن للرقم الذهبي وكسبه السباق الانتخابي في حال فاز بها مع الحفاظ على أريزونا أو الانتصار في نيفادا.

المصدر: سكاي نيوز

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