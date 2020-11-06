الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع اقتراب حسم الانتخابات الرئاسية

2020/11/06 | 18:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في جلسة اليوم الجمعة، مع اقتراب انتهاء فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة وسط تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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