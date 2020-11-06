برشلونة يمدد عقده مع راعيه الرسمي

2020/11/06 | 18:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، تمديد عقد الرعاية مع شركة راكوتين "rakuten" الرائدة عالميا في خدمات الإنترنت ومقرها اليابان، لمدة عام إضافي حتى يونيو 2022.

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