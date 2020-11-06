المانيا تسجل اكثر من 21 الف اصابة بكورونا بيوم

2020/11/06 | 18:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بلغ عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 21.5 ألف، وتوفي 166 شخصا آخر بسبب هذا المرض.

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