تفكيك خلية واعتقال 6 ارهابيين في ديالى

وقالت وزارة الدفاع في بيان: بعملية نوعية وإستباقية تمكنت قوات مشتركة من الاستخبارات العسكرية والامن الوطني من تفكيك خلية ارهابية والقاء القبض على جميع عناصرها البالغ عددهم 6 ارهابيين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى.
واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.
PUKmedia اعلام وزارة الدفاع
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