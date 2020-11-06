2020/11/06 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن تفكيك خلية ارهابية واعتقال جميع عناصرها في محافظة ديالى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: بعملية نوعية وإستباقية تمكنت قوات مشتركة من الاستخبارات العسكرية والامن الوطني من تفكيك خلية ارهابية والقاء القبض على جميع عناصرها البالغ عددهم 6 ارهابيين في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى.

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.

PUKmedia اعلام وزارة الدفاع ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك خلية واعتقال 6 ارهابيين في ديالى ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك خلية واعتقال 6 ارهابيين في ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).