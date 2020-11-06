نائب : الغاء عقد ميناء الفاو من قبل وزير النقل لن يمر بسهولة وسنستدعي الوزير

2020/11/06 | 18:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ابدت النائبة عالية نصيف ، استغرابها من طريقة الغاء عقد انشاء ميناء الفاو الكبير بهذه السهولة والسرعة من قبل وزارة النقل وعدم الاكتراث بالالتزامات المالية والقانونية .



وفيما اكدت ان الوزير سيتم استدعاؤه من قبل ممثلي الشعب، بينت انه في حال عدم التوصل الى اتفاق فالاجدر احالته الى شركات صينية تنفذه باسعار اقل وبالمواصفات المطلوبة.

وقالت نصيف في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه: “نستغرب من سرعة وسهولة الغاء العقد دون قيام وزارة النقل بمراجعة الالتزامات المالية والقانونية وعدم اعادة النظر في الغاء عقد لمشروع ستراتيجي في غاية الاهمية ويتوقف عليه مستقبل العراق الاقتصادي”، مبينة :” ان الغاء العقد هو نصر مؤقت لدول المنطقة التى تريد الخراب للعراق ولعملائهم ولكل مسؤول فاسد تسلم رشوة من جهات خارجية “.

واضافت، ان ” الشركة موجودة اساساً لانشاء كاسر الامواج وتم التعاقد معها اختصارا للقضية، ولكن بالامكان في حالة الغاء العقد ان يتم التعاقد مع شركات صينية قد تنجز الميناء باسعار ووقت اقل “، داعية الحكومة الى “عدم التهاون مع هذا المشروع لكونه سيشكل عصب الاقتصاد العراقي “.

واشارت الى:” ان الغاء عقد مشروع ستراتيجي بجرة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لايمكن ان يمر بسهولة، وسيتم استدعاء الوزير من قبل ممثلي الشعب العراقي “.

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