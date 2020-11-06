نسبة الشفاء تقفز في جانب الكرخ.. توزيع الإصابات الجديدة

2020/11/06 | 18:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الثاني 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزع على النجو التالي":

عدد الاصابات 614 موزعة كالآتي:

أبو غريب ——————54

ابو دشير ——————6

الاسكان ——————9

الاعلام ——————7

البياع ——————8

التاجي ——————19

التراث ——————5

الحرية ——————46

الخطيب ——————12

الــدورة -———-——14

الدولعي ——————7

الرحمانية ——————6

السيدية ——————18

الشالجية ——————17

الشرطة الخامسة———-5

الشرطة الرابعة ————5

الشعلة ——————33

الصالحية ——————6

الطارمية ——————17

العامرية ——————1

العطـيـفيـة -—————15

العلاوي ——————— 3

الغزاليـة -—————22

القادسيـة —————-11

الكاظميـة —————29

اللطيـفيـة —————5

المحمودية —————30

المـعالـف —————6

المكاسب —————-11

المنصور —————-14

المواصلات -————-5

النصر والسلام ———-8

الوشاش ——————-10

اليوسفية —————1

اليـرموك ——-———9

جــكوك —————-8

حي الجامعة ————-29

حي الجهاد -————14

حي الخضراء -————13

حي العامل -————-20

حي العدل ——-——-26

حي الفرات ——————10

سبع البور —————- 2

ســويـب —————-5

شارع حيفا —-——--— 3

سكنة جانب الرصافة ——8

محافظة سليمانية ———1

محافظة الديوانية -——1

الشفاء:

710

الوفيات:

4

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