حملة ترامب: هذه الانتخابات لم تنته

2020/11/06 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الانتخابات الرئاسية " لم تنته" وأن الادعاءات بفوز منافسه المرشح الديمقراطي، جو بايدن، استندت إلى نتائج أربع ولايات "بعيدة عن أن تكون نتائج نهاية"، وتوقعت إعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية

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