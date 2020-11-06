المتنبئ الجوي صادق عطية : منتصف الشهر الحالي تبدأ برودة الشتاء الفعلية

2020/11/06 | 18:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة 7 سكاي ….

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، بدء موسم تساقط الامطار في البلاد، وذلك اعتباراً من بداية الاسبوع المقبل، تليها موجة شتوية باردة إيذاناً ببدء فصل الشتاء.وقال عطية، إن “منخفضا جويا يتمركز في الطبقات العليا يمتد شرق المتوسط وحتى العراق، طوال الاسبوع المقبل مصحوبا بضخ رطوبي جنوبي غربي مناسب لتشكل سحب ركامية رعدية”.وأضاف عطية، أن الأسبوع المقبل “سيكون ممطرا والاجواء غير مستقرة طوال الاسبوع في (عموم) مدن البلاد”.وأكد عطية بان هناك “توقعات بهطول زخات من الامطار على فترات في اغلب المدن مع تفاوت في الشدة بين مكان واخر”، مبينا ان “مدينة الانبار هي الاقل كمية حتى الان طوال الاسبوع، والاعلى تتمثل في مناطق شمال وجنوب البلاد”.وأشار إلى ان “موجة برد شتوية متوقعة تندفع من شمال إيران وشرق تركيا، بعد منتصف الشهر الحالي او في الثلث الاخير من الشهر، ودخول برودة الشتاء الفعلية”.وتابع المتنبئ الجوي ان “الايام المقبلة تمثل بداية موسم الامطار في مدن البلاد، لا يستبعد غزارة الامطار في بعض المناطق”

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